Revisan apoyos de fertilizantes

Personal de la representación estatal de la SADER, inicio con la dictaminacion de las solicitudes de productores agrícolas que están demandando el apoyo de fertilizante.

A mediados de este mes de agosto se abrieron las ventanillas en los cuatro CADER del Distrito 157 de la SADER; sitios hasta donde acudieron los productores que siembran maíz y frijol, para solicitar el apoyo del programa de fertilizantes.

Personal del área técnica del Distrito 157 de la SADER, explicó que los productores que resulten agraciados con este apoyo recibirán 600 kilogramos de fertilizante.

De los 600 kilos; 300 kilogramos serán de Urea y los otros 300 kilos serán de DAP; fertilizantes que podrán aplicar en los sembradíos de frijol y maíz; actividad que les permitirá obtener una mejor producción al momento de levantar sus cosechas.