Siguen los apagones

En las últimas semanas, se han incrementado las fallas en el suministro de energía eléctrica en amplios sectores poblacionales de la ciudad, comunidades rurales y pesqueras del municipio de San Fernando.

Pese a la intervención oportuna de las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad, hay ocasiones que el servicio de energía se reestablece en una, dos o tres horas.

Los apagones se vienen registrando en diversos horarios en diferentes sectores del municipio, provocando un malestar generalizado entre los miles de usuarios de la paraestatal.

Este lunes se registró un nuevo apagón de las 14:00 a las 17:00 horas, quedándose miles de familias sin luz; falla que hasta el momento no se ha informado que fue lo que sucedió.