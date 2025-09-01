Devela alcaldesa letras del DIF San Fernando

Devela alcaldesa letras del DIF San FernandoVerónica Aguirre expresó su reconocimiento al Ing. Rivera Rosas y a su equipo por el valioso apoyo en este proyecto
Como parte de una gira de trabajo, la alcaldesa Verónica Aguirre llevó a cabo la develación de las letras del Sistema DIF San Fernando, acompañada del Ing. Erik Rivera Rosas, en un acto que simboliza el lado humano y cercano de esta administración hacia las familias del municipio.
En su mensaje, la alcaldesa expresó su reconocimiento al Ing. Rivera Rosas y a su equipo por el valioso apoyo en este proyecto, el cual fortalece la identidad del municipio y refleja el compromiso de seguir construyendo espacios que representen unidad y solidaridad.
Posterior a la develación, la presidenta municipal realizó un recorrido por las instalaciones del DIF San Fernando, saludando de manera personal al equipo de trabajo que diariamente atiende a las familias más vulnerables.
Durante la visita, constato de primera mano los servicios que se ofrecen y avances en cada uno de los departamentos, reafirmando que el DIF es un espacio de atención sin ningún costo en trámites.
“Reafirmamos nuestro compromiso con las familias más vulnerables. En este DIF no realizamos ningún cobro, porque nuestro mayor interés es servir con corazón y solidaridad”, puntualizó la alcaldesa Verónica Aguirre.