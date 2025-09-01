Devela alcaldesa letras del DIF San Fernando

Como parte de una gira de trabajo, la alcaldesa Verónica Aguirre llevó a cabo la develación de las letras del Sistema DIF San Fernando, acompañada del Ing. Erik Rivera Rosas, en un acto que simboliza el lado humano y cercano de esta administración hacia las familias del municipio.

En su mensaje, la alcaldesa expresó su reconocimiento al Ing. Rivera Rosas y a su equipo por el valioso apoyo en este proyecto, el cual fortalece la identidad del municipio y refleja el compromiso de seguir construyendo espacios que representen unidad y solidaridad.

Posterior a la develación, la presidenta municipal realizó un recorrido por las instalaciones del DIF San Fernando, saludando de manera personal al equipo de trabajo que diariamente atiende a las familias más vulnerables.

Durante la visita, constato de primera mano los servicios que se ofrecen y avances en cada uno de los departamentos, reafirmando que el DIF es un espacio de atención sin ningún costo en trámites.