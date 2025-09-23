Capacitan personal en Rendición de Cuentas

Refrendando su compromiso con la transparencia y el buen gobierno, la alcaldesa de San Fernando, Verónica Aguirre, encabezó la participación del personal de la administración municipal 2024–2027 en la "Jornada de Profesionalización Municipal en Materia de Rendición de Cuentas 2025", realizada en la ciudad de Reynosa.

En este importante encuentro, se contó con la presencia de la Dra. América Lorena González Cisneros, Directora General de Mejora de la Gestión y Anticorrupción, en representación de la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Dra. Norma Angélica Pedraza Melo, así como del Mtro. Félix Luis Velasco Arévalo, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Por parte del Gobierno Municipal asistieron funcionarios de áreas clave como Tesorería, Oficialía Mayor, Contraloría, DIF, Comapa, Desarrollo Económico, además del Segundo Síndico, quienes participaron activamente en las conferencias y talleres orientados a la gestión responsable de los recursos públicos.