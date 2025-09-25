Vacunan adolescentes en San Fernando

Las autoridades de salud, trabajan de manera coordinada y sistemática para proteger la salud de los niños, adolescentes, jóvenes, ciudadanos y personas de la tercera edad, a través de la vacunación, consulta médica y entrega de medicamentos.

El personal médico de enfermería y promotores de salud, adscritos a la Jurisdicción Sanitaria Número VII, han redoblado los esfuerzos mediante la aplicación de biológicos contemplados dentro del Programa de Vacunación Universal.

Bajo este esquema se aplican diversas vacunas para la prevención de diversas enfermedades, destacando la del Virus del Papiloma Humano –VPH-, aplicado a niñas y niños de quinto grado y de 11 años no escolarizados, aseguró Marco Antonio Saldaña Juárez.

El director de la dependencia de salud en el Valle de San Fernando, explicó el para la aplicación de biológicos se han formado brigadas de enfermeras que acuden a instituciones médicas, para aplicar las diversas vacunas; acciones que también se realizan de manera sistemática en las 24 unidades de salud de la región.

Reveló que personal del departamento de Promoción de la Salud, está impartiendo pláticas en las salas de espera de los centros de salud; pero también está llevando este tipo de actividades en escuelas del nivel básico y medio superior, previa programación.

En tanto que el personal médico y de enfermería, diariamente ofrecen también consultas de medicina general y de especialidades en las unidades de salud, distribuidas en los municipios de San Fernando, Méndez, Burgos y Cruillas; una vez valorados los pacientes estos reciben el medicamento necesario para que recuperen su salud.