En aumento el robo de ganado

En las últimas semanas se han incrementado los reportes de robo de ganado bovino en predios pecuarios de comunidades rurales y rancherías; algunos casos ya fueron denunciados ante Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en San Fernando.

La organizada banda de "cuatreros", opera impunemente al grado de sacrificar las vacas, becerros y sementales en los mismos corrales donde se encuentran resguardados, para posteriormente llevarse la carne y dejar las vísceras.

El ganadero Sóstenes "G" del ejido Florida del Norte del municipio de San Fernando, aseguró que en días pasados los ladrones de ganado, acudieron hasta el corral, sacrificando uno de los animales bovinos en el lugar.

En el lugar los delincuentes dejaron un cuchillo, todas las vísceras, el cuero del becerro, así como las orejas conde traía el arete del registro; evidencias que se proporcionaron a las autoridades, para que iniciarán las investigaciones correspondientes.

Los afectados con robo de ganado, solicitaron a las autoridades de la Guardia Estatal y Guardia Nacional, redoble la vigilancia en el área rural, para evitar que se continúen consumando más robos de ganado mayor y menor.

Cabe destacar que este tipo de atracos de ganado bovino, tambien se han venido registrando en predios pecuarios del ejido Lavaderos y rancherías del municipio de San Fernando.



