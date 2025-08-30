Retoman clases 13 mil alumnos

El próximo lunes, regresan a las aulas de clases más de 13 mil alumnos del nivel básico del Valle de San Fernando, aseguró Juan Antonio Escobedo Araujo.

El titular de la jefatura del sector número 9 del nivel primarias, reveló que todo está listo para el arranque del ciclo escolar 2025-2026; actividad que se dará de manera simultánea en los municipios de San Fernando, Méndez, Burgos y Cruillas.

Previo al inicio del ciclo escolar, el personal docente frente agrupo sostuvo reuniones académicas, donde presentaron el programa académico a desarrollar, para mejorar la calidad educativa de los alumnos del nivel preescolar, primaria y secundaria.

Por otra parte, directivos de las escuelas del nivel básico, solicitarán mediante un escrito el apoyo de las autoridades de vialidad, para regular el tráfico vehicular en la hora de entrada y salida de los alumnos a los planteles educativos.

Con estas acciones se busca evitar los frecuentes embotellamientos de vehiculares en entradas y salidas de escuelas del nivel básico.



