Reparan mega fuga en la línea de Rinconada

Personal del área técnica de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado; trabaja en la reparación de una mega fuga de agua de la línea general del acueducto de Rinconada.

El desperfecto fue localizado en el kilómetro 17 de la carretera estatal que conduce a la Laguna Madre; área de difícil acceso, realizándose los trabajos con maquinaria pesada.

En este lugar será reemplazado un tramo de tubería de PVC de 16 pulgadas de diámetro, reparación que estaría concluyéndose este sábado por la mañana, aseguró el personal de la Comapa.

Una vez concluidos los trabajos de reparación del desperfecto, se reanudarán las actividades de bombeo y rebombeo del centro de captación de Rinconada.

El servicio de agua se comenzará a reestablecer en la ciudad la tarde de este sábado 03 y el domingo 04 de este mes de enero de 2026.







