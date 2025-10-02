Por iniciar la reparación de socavón

El Gobierno Municipal de San Fernando, que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, sostuvo una reunión con vecinos del Fraccionamiento Las Fuentes como parte del proceso para la reparación del socavón en la calle Laguna de Cuitzeo, a fin de informar que en breve se dará inicio a los trabajos de rehabilitación.

Siguiendo las indicaciones de la primera autoridad municipal, personal de Obras Públicas, Bienestar Social Municipal y Secretaría del Ayuntamiento, acudieron al lugar para llevar a cabo la conformación del comité de obra, integrado por los propios vecinos que serán beneficiados con esta acción.

Cabe señalar que dicho socavón se originó debido al deterioro y desgaste de la tubería que presentaba problemas desde hace varios años, afectando la vialidad y seguridad en la zona.