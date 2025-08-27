Rehabilitan los sanitarios del campo sintético

Con el firme compromiso de mejorar la infraestructura deportiva y brindar espacios dignos a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de San Fernando llevó a cabo la rehabilitación del módulo de sanitarios ubicados en el parque y en las canchas de futbol sintético de la colonia Américo Villarreal.

Estas acciones permitirán que tanto las familias asistentes como los jugadores de las diferentes ligas de futbol cuenten con instalaciones adecuadas y seguras para su uso.

Los trabajos realizados consistieron en la instalación de energía eléctrica, agua con 70 metros de tubería, limpieza, pintura además de la colocación de herrajes, llaves mezcladoras, mangueras y chapas en la puerta, garantizando un espacio en mejores condiciones para todos los usuarios, señalándose que para mantener en óptimas condiciones solo se mantendrán abiertos durante los juegos y evitar que sean dañados.