Inicia rehabilitación de drenaje; calle Carranza

Atendiendo una de las principales necesidades de infraestructura urbana en el primer cuadro de la ciudad, el Gobierno Municipal de San Fernando que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, puso en marcha los trabajos de rehabilitación del drenaje sanitario en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Pino Suárez, en la zona centro.

Acompañada por integrantes del Cabildo y funcionarios municipales, la primera autoridad municipal supervisó el arranque de esta importante obra que forma parte del programa de rehabilitación de drenajes colapsados y tramos pendientes de mantenimiento en distintos puntos del municipio.

Las acciones contemplan la sustitución de 20 metros lineales de tubería, la rehabilitación de dos pozos de visita y la reposición del concreto hidráulico dañado, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente y prevenir futuros colapsos en la red sanitaria.

Cabe destacar que este tramo de la calle Carranza no había sido rehabilitado con anterioridad, por lo que los trabajos vendrán a mejorar considerablemente la infraestructura de drenaje y la calidad de vida de las familias que habitan y transitan por esta zona.