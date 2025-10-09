Rehabilitan alumbrado

Rehabilitan alumbradoSe realizan labores de verificación, reposición y reparación de lámparas en las calles Padre Mier, Pino Suárez y Flores Magón
Reafirmando su compromiso con la seguridad y bienestar de la comunidad educativa, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, dio respuesta a la solicitud realizada por la Secundaria Belisario Domínguez, llevando a cabo trabajos de rehabilitación de luminarias y cableado eléctrico en su entorno.
A través del Departamento de Alumbrado Público, se realizaron labores de verificación, reposición y reparación de lámparas en las calles Padre Mier, Pino Suárez y Flores Magón, mejorando así la visibilidad y seguridad en las zonas de acceso a la institución.
Estas acciones forman parte del programa 'Un San Fernando más iluminado y más seguro', con el cual el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo los espacios públicos y educativos, brindando mayor tranquilidad a estudiantes, docentes y padres de familia.
Dentro de estas mismas acciones se están llevando a cabo trabajos de rehabilitación y reposición de lámparas en distintos sectores de la ciudad.
En esta ocasión, las labores se realizaron sobre el boulevard Francisco Villa, en la colonia Emiliano Zapata, donde previamente se efectuó una inspección para identificar las luminarias dañadas y proceder con su sustitución.