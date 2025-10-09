Rehabilitan alumbrado

Reafirmando su compromiso con la seguridad y bienestar de la comunidad educativa, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, dio respuesta a la solicitud realizada por la Secundaria Belisario Domínguez, llevando a cabo trabajos de rehabilitación de luminarias y cableado eléctrico en su entorno.

A través del Departamento de Alumbrado Público, se realizaron labores de verificación, reposición y reparación de lámparas en las calles Padre Mier, Pino Suárez y Flores Magón, mejorando así la visibilidad y seguridad en las zonas de acceso a la institución.

Estas acciones forman parte del programa 'Un San Fernando más iluminado y más seguro', con el cual el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo los espacios públicos y educativos, brindando mayor tranquilidad a estudiantes, docentes y padres de familia.

Dentro de estas mismas acciones se están llevando a cabo trabajos de rehabilitación y reposición de lámparas en distintos sectores de la ciudad.