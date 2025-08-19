Abren registro a los abuelitos

Del 18 al 30 de este mes de agosto, se mantendrán abiertas las ventanillas para el registró de abuelitos al programa federal "Pensión Para Adultos Mayores", para posteriormente integrarlos al padrón de beneficiarios y bimestralmente reciban un apoyo monetario.

Los trámites se estarán desarrollando en las oficinas de la delegación de la Secretaria de Bienestar Federal, ubicadas frente a la Plaza Morelos de la ciudad de San Fernando, Tamaulipas.

Servidores de la Nación, informaron que los interesados deberán de presentarse en las mesas de atención de la dependencia federal con la siguiente documentación; INE Original y Copia, así como copias del Acta de Nacimiento, de la CURP Actualizada y del Comprobante de Domicilio.

Actualmente cada uno de los adultos mayores de 65 años dados de alta en el padrón de beneficiarios del programa reciben la cantidad de 6 mil 200 pesos de manera bimestral.

Los Servidores de la Nación, extendieron la invitación a todas aquellas personas de la tercera edad que tengan los 65 años cumplidos en adelante para que acudan a realizar el trámite y se integren al padrón de beneficiarios y de esta manera reciban de manera bimestral el apoyo que otorga el gobierno federal.

Con estas acciones el gobierno federal, está otorgando todas las facilidades para que los abuelitos se empadronen en este noble programa, que tiene como objetivo abatir la pobreza extrema.

Los Servidores de la Nación, también están efectuando los trámites de Incorporaciones de la Pensión Mujeres Bienestar