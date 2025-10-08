En aumento el registro de nacimientos

Un promedio de tres registros de nacimientos se están atendiendo diariamente en el Módulo del Registro Civil instalado en la sala de espera de la consulta externa del Hospital General de esta ciudad.

La titular de la oficialía del Registro Civil Número 1 en San Fernando, Silvia López Castillo, explicó que del primero al martes 7 de este mes de octubre se han expedido 22 actas de registros de nacimiento en el módulo que opera en el nosocomio local.

Reveló que esta estadística se ha mantenido en estos estándares en los últimos tres meses; señalando que la expedición de este importante documento para el recién nacido es totalmente gratuita.

Indicó que para el registro de un infante recién nacido los padres de familia deberán presentar la siguiente documentación: actas de nacimiento de los padres, así como del INE, CURP y testigos.

En caso de estar casado, deberán presentar el acta de matrimonio.