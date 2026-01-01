Termina veda de Lisa en la Laguna Madre

Tras concluir la tercera y última veda de Lisa, Liseta y Lebrancha, pescadores ribereños podrán reanudar la pesca de Lisa, Liseta y Lebrancha a las 00:00 horas de este primero de enero de 2026.

¿Cómo impactará la reanudación de la pesca en la economía local?

Las tres especies de escama son idénticas, diferenciándolas únicamente por su tamaño, aseguró Efrain Sánchez Flores, pescador y socio de la cooperativa de producción pesquera Carvajal. Al concluir la veda de estas tres especies de escama que se reproducen en grandes volúmenes en el litoral de la Laguna Madre, los pescadores ribereños esperan un repunte en la pesca y por ende mejorar la situación económica.

Detalles sobre la pesca de Lisa Liseta y Lebrancha

De la Lisa, Liseta y Lebrancha, estos se aprovecha el filete que regularmente se utiliza para la elaboración de ceviche; las mollejas y la hueva; este último producto es conocido como el "caviar mexicano", vendiéndose el kilogramo entre 250 y 300 pesos, dependiendo de la talla de la hueva.

Producción y comercialización de especies en Laguna Madre

Toda la producción que se obtiene de estas y otras especies de escama, así como jaiba y camarón en la zona Lagunaria de San Fernando, se embarca en camionetas y es transportadas hasta al mercado la "Viga" a la ciudad de México, donde se comercializa y se distribuye en toda la república mexicana y el extranjero.