Quema de basura arrasó con más de 50 hectáreas

Más de 50 hectáreas de pastizal, predios de agostadero y monte, fueron consumidas por el fuego en los alrededores de la cabecera municipal de Cruillas, Tamaulipas.

El incendio inicio por la quema irresponsable de basura en un predio enmontado, saliéndose el fuego de control, para propagarse rápidamente en una superficie de 54 hectáreas.

La oportuna intervención del personal del Centro Regional de Emergencias San Fernando y de Protección Civil Municipal de Cruillas, se pudo contener el fuego que estuvo a punto de llegar a unas viviendas de la cabecera municipal.

Los elementos de los grupos de auxilio, realizaron maniobras por espacio de cuatro horas con el apoyo de pipas de agua, para controlar el incendio que se propago rápidamente por las ráfagas de viento que predominaron.

El coordinador operativo del Centro Regional de Emergencias San Fernando, Martin Sánchez Aguilar, dijo que una vez controlado el incendio, se pudo constatar que el fuego devoró alrededor de 54 hectáreas de pastas, predios de agostadero y maleza.



