Miles de hectáreas quedan sin sembrar

Ante la falta de apoyos al campo y al no tenerse un precio de garantía en el grano de sorgo y maíz, más de 187 mil hectáreas se quedarán sin sembrar en la zona norte de Tamaulipas.

El presidente de la Unión Regional del Norte de Tamaulipas, Agustín Hernández Cardona, explicó que del 2019 a la fecha se han ido quedando miles de hectáreas sin trabajar; superficie agrícola que ya se encuentra enmontada y sin ninguna productividad.

Al paso de los últimos siete años; ya con este ciclo otoño-invierno 2025-2026, serán ocho años que productores agrícolas de los municipios de San Fernando, Matamoros, Valle Hermoso, Rio Bravo, Reynosa, Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Guerrero y Laredo, dejaran de sembrar una superficie de 187 mil 500 hectáreas.

Señaló que de esta superficie agrícola 67 mil 500 hectáreas son de riego y 120 mil hectáreas son de temporal, superficie que se han dejado de cultivar de sorgo y maíz en su mayoría por la falta de apoyos y las drásticas caídas del precio de la tonelada de ambos granos.

Hernández Cardona, aseguró que es urgente que el gobierno federal, primero frene el ingreso de millones de toneladas de granos del extranjero libres de impuestos; fije un precio razonable de 7 mil 200 pesos para la tonelada de maíz y 6 mil pesos para la tonelada de sorgo.

Además de establecer programas que permitan un apoyo directo a la gente del campo que hace producir la tierra, como diésel subsidiado, créditos blandos para sembrar las tierras y adquirir maquinaria agrícola, entre otros.



