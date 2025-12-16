Productores de Tamaulipas harán protesta este miércoles

Miles de productores de 22 estados de la república mexicana, participarán este miércoles en manifestaciones pacíficas, sin bloquear carreteras, puentes internacionales y vías del ferrocarril, hasta que termine la reunión a celebrarse en la ciudad de México. En Tamaulipas ya se alistan la movilizaciones en diversos puntos del estado.

El presidente del Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, Guillermo Aguilar Flores, señaló que en la minuta que se le entregó al subsecretario de la SADER Leonel Efrain Cota Montaño, se le pide al gobierno federal sacar los granos básicos del T-Mec.

Detalles sobre las manifestaciones en diferentes municipios

Las manifestaciones pacíficas se estarán desarrollando mañana este miércoles a las 10:00 horas en la Bodega la Herradura, ubicada en el kilómetro 201 de la carretera federal Victoria-Matamoros en el municipio de San Fernando; otro contingente de productores estará en la Brecha 102 de la SADER en el municipio de Río Bravo.

Otro grupo de productores se reunirán en Poblado los Villarreales en el municipio de Camargo; en el Campo Experimental del municipio de Rio Bravo y en la carretera federal Tampico-Mante en el municipio de Altamira.