Rehabilitan alumbrado

Como parte del programa 'Un San Fernando Más Iluminado', el Gobierno Municipal que preside la alcaldesa Verónica Aguirre continúa fortaleciendo la infraestructura urbana con acciones que mejoran la calidad de vida de las familias Sanfernandenses.

A través del Departamento de Obras Públicas, se llevó a cabo la rehabilitación total de luminarias en el Fraccionamiento Magisterial, beneficiando a vecinos y transeúntes de este importante sector de la ciudad.

¿Qué acciones se realizaron en el programa?

Durante esta segunda etapa del programa, se realizaron trabajos de reposición y modernización del sistema de alumbrado público en las calles Guadalupe Victoria, Cristóbal Colón, Simón Bolívar y Macedonio Cárdenas, garantizando una mejor visibilidad y mayor seguridad para las familias que habitan en la zona.

¿Cuál es el compromiso del Gobierno Municipal?