Mejoran alumbrado en dos asentamientos urbanos más

Como parte del programa Un San Fernando más iluminado, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre continúa fortaleciendo las acciones para mejorar la infraestructura urbana y brindar mayor seguridad a las familias sanfernandenses.

A través del Departamento de Obras Públicas, se llevó a cabo la rehabilitación total de luminarias en el Fraccionamiento Luis Donaldo Colosio y la Colonia Nueva Creación, sustituyendo y reparando aquellas que se encontraban fuera de servicio.

¿Cuál es el impacto de la rehabilitación de luminarias?

El secretario de Obras Públicas informó que con estos trabajos se mejora significativamente la iluminación en calles, accesos y espacios públicos, contribuyendo a generar entornos más seguros y transitables para peatones y automovilistas.

¿Qué acciones seguirá el Gobierno Municipal?