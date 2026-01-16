Mejoran alumbrado en el ejido Nuevo Tlaxcala

El Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Verónica Aguirre, firme en su compromiso de iluminar la ciudad y sus comunidades, continúa fortaleciendo el programa "Un San Fernando más Iluminado" a través de la Dirección de Alumbrado Público.

Acciones de la autoridad en Nuevo Tlaxcala

En esta ocasión, los trabajos se realizaron en una primera etapa en el ejido Nuevo Tlaxcala, donde se llevó a cabo la rehabilitación de diversas luminarias con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Las acciones incluyeron la reposición de luminarias en mal estado, así como el mantenimiento integral de aquellas que lo requerían, lo que permite contar con calles mejor iluminadas y más seguras. Con ello, se beneficia a quienes transitan por la zona, ya sea en vehículo o a pie, reduciendo riesgos y fortaleciendo la percepción de seguridad en la comunidad.

Impacto en la comunidad tras la rehabilitación

Este tipo de acciones, aunque pueden parecer menores en esta primera etapa; tienen un impacto directo y positivo en el día a día de la población, refrendando el compromiso del Gobierno Municipal de atender las necesidades básicas de las comunidades y seguir construyendo un San Fernando más ordenado, seguro y funcional.