Avanza iluminación de San Fernando

Avanza iluminación de San FernandoSe realizaron trabajos de reposición de luminarias en la avenida Segundo Centenario
Dando cumplimiento a uno de los compromisos más solicitados por la ciudadanía, la alcaldesa Verónica Aguirre mantiene firme el programa "Iluminando San Fernando", con el que se avanza en la rehabilitación y mantenimiento del alumbrado público en diversos sectores de la cabecera municipal.
¿Qué ocurrió?
Recientemente, se llevaron a cabo trabajos de reposición de luminarias en la avenida Segundo Centenario, una de las vialidades más transitadas de la ciudad, beneficiando tanto a vecinos como a comerciantes del área.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
Con estas acciones el Gobierno Municipal de San Fernando continúa fortaleciendo la seguridad y mejorando la imagen urbana mediante este programa que ha permitido restablecer la iluminación en colonias, avenidas y espacios públicos, contribuyendo así a una ciudad más segura y funcional para todos.
¿Cuál es la reacción de los involucrados?
Habitantes y locatarios han reconocido la respuesta oportuna de las autoridades municipales, destacando el compromiso de la alcaldesa Verónica Aguirre por seguir transformando San Fernando con acciones que impactan directamente en la calidad de vida de las familias.