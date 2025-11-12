Avanza iluminación de San Fernando

Dando cumplimiento a uno de los compromisos más solicitados por la ciudadanía, la alcaldesa Verónica Aguirre mantiene firme el programa "Iluminando San Fernando", con el que se avanza en la rehabilitación y mantenimiento del alumbrado público en diversos sectores de la cabecera municipal.

¿Qué ocurrió?

Recientemente, se llevaron a cabo trabajos de reposición de luminarias en la avenida Segundo Centenario, una de las vialidades más transitadas de la ciudad, beneficiando tanto a vecinos como a comerciantes del área.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Con estas acciones el Gobierno Municipal de San Fernando continúa fortaleciendo la seguridad y mejorando la imagen urbana mediante este programa que ha permitido restablecer la iluminación en colonias, avenidas y espacios públicos, contribuyendo así a una ciudad más segura y funcional para todos.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?