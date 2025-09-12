Aplicarán programa de "Electrificación al 100%"

En la sala de cabildo de la administración 2024-2027, la alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos sostuvo una reunión con funcionarios estatales de la Secretaría de Desarrollo Energético, quienes presentaron el programa 'Electrificación al 100%', iniciativa promovida por el Gobernador Américo Villarreal Anaya en beneficio de las comunidades que aún carecen de energía eléctrica.

Por instrucciones del titular de la Secretaría de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, y con la supervisión del subsecretario de electricidad y energías renovables, Roberto Manuel Rendón Mares; asistieron el director de la Industria Eléctrica, Luis Esteban Igartúa, y el auxiliar administrativo, Alberto Zamarrón. Ellos dieron a conocer los lineamientos y primeras acciones del programa.

Durante la reunión, se destacó que la primera etapa consistirá en el censo de las comunidades en situación de rezago, para posteriormente llevar a cabo la entrega e instalación de sistemas fotovoltaicos que garanticen el acceso a energía eléctrica en zonas alejadas.