Siguen activas las labores de bacheo

El Gobierno Municipal de San Fernando, que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, continúa trabajando de manera constante en el programa permanente de bacheo, con el objetivo de mejorar las vialidades y garantizar una movilidad segura para los Sanfernandenses.

El secretario de Obras Públicas Municipales, Jesús Mauro Hernández, informó que, por instrucciones de la primera autoridad municipal, se mantiene activo este programa en distintos sectores de la ciudad, aprovechando las condiciones favorables del clima para avanzar en los trabajos de rehabilitación de calles.

El funcionario precisó que no se ha registrado levantamiento de la carpeta aplicada en los tramos ya atendidos; sin embargo, las recientes lluvias han provocado la aparición de nuevos baches, incluso en zonas cercanas a los parches previamente reparados, debido al deterioro acumulado de la carpeta asfáltica por falta de mantenimiento de años anteriores.

"Estamos revisando cada punto que presenta afectaciones y dando atención conforme al programa de mantenimiento. Pedimos a la ciudadanía no dejarse llevar por información falsa o malintencionada, y canalizar sus reportes directamente al Departamento de Obras Públicas Municipal", señaló el titular de la dependencia.