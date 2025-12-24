Programa de alumbrado llega a campos pesqueros

Al cierre del año, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre continúa impulsando acciones en beneficio directo de la ciudadanía, reafirmando su compromiso de mejorar las condiciones de vida en todos los sectores del municipio.

Como parte del programa "Un San Fernando Más Iluminado", se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de luminarias en el campo pesquero de Carbonera Norte, brindando mayor seguridad y bienestar a las familias que ahí habitan.

El delegado de la comunidad, Obed Azúa Santos, junto con habitantes del lugar, agradecieron el apoyo otorgado por el Gobierno Municipal y la respuesta positiva de la alcaldesa Verónica Aguirre a una solicitud que, señalaron, tenía varios años sin ser atendida debido a lámparas en mal estado o fuera de funcionamiento.

Este programa dio inicio en Carbonera Norte y continuará en la comunidad de Carbonera Sur, con la proyección de extenderse el próximo año a las demás comunidades pesqueras del municipio, como parte de un plan integral de mejoramiento del alumbrado público.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Fernando refrenda su compromiso de trabajar de manera cercana a la gente, llevando servicios básicos y soluciones reales a las comunidades, fortaleciendo la seguridad y el bienestar de la ciudadanía en cada rincón del municipio.