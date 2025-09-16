Vigila Profepa la cacería de aves

Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) están realizando operativos sorpresivos y aleatorios para evitar la cacería furtiva de aves migratorias en el Valle de San Fernando.

En estas acciones, el personal de la dependencia federal solicita a los cazadores extranjeros de Palomas Alas Blancas y Huilota los respectivos cintillos y los contratos de los prestadores de servicios. Además, revisan los permisos de las armas que utilizan para cazar aves migratorias.

Cada cintillo ampara 50 piezas de aves, ya sean Palomas Alas Blancas o Huilota. La cacería inició el pasado 15 de agosto y concluirá en noviembre próximo.

Previas reservaciones, los prestadores de servicios de los campos cinegéticos Wide Open Outfitters, No Le Hace Ranch, Las Palomas de Loma Colorada, Rubén Caballero y otros, reciben a decenas de cazadores extranjeros, principalmente procedentes de Estados Unidos y Canadá.



