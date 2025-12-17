Productores del Valle de San Fernando amenazan con bloquear carretera

Productores del Valle de San Fernando se reunieron en la carretera federal Victoria-Matamoros en el kilómetro 201 a la altura de la Bodega la Herradura, en espera de conocer los resultados de la reunión con el gobierno federal en la Ciudad de México.

En esta reunión, los productores de diversas partes de país están exponiendo sus propuestas, como tener precios justos para los granos como el sorgo y el maíz.

De no tener respuesta favorable podrían bloquear de un momento a otro la carretera en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.