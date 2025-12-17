Se manifiestan productores hoy

Miles de productores de 22 estados de la república mexicana, participarán este miércoles en manifestaciones pacíficas, sin bloquear carreteras, puentes internacionales y vías del ferrocarril, hasta que termine la reunión a celebrarse en la ciudad de México.

En caso que las propuestas presentadas para impulsar la recuperación de la agricultura nacional, no sean tomadas en cuenta por los funcionarios federales, los productores y transportistas del país volverían a estrangular carreteras, cerrar puentes internacionales y vías del ferrocarril.

En este encuentro el presidente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano Baltazar Valdés Armentia y el dirigente de Auto Transportes de Carga ANTAC David Esteves, así como líderes de estas

Organizaciones, exigirán al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural -SADER- de México Julio Berdegué Sacristán y funcionarios de la Secretaria de Gobernación, solución inmediata las propuestas presentadas en las mesas de trabajo del pasado día 10 de este mes de diciembre.

El presidente del Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, Guillermo Aguilar Flores, señaló que en la minuta que se le entregó al subsecretario de la SADER Leonel Efrain Cota Montaño, se le pide al gobierno federal sacar los granos básicos del T-Mec.

Explicó que, así como el gobierno de los Estados Unidos de Norte América, bajo el principio de seguridad nacional ha colocado aranceles a las importaciones de productos estratégicos para proteger a sus productores; el gobierno de Mexico debe de argumentar que bajo el principio de seguridad nacional y alimentaria debe de sacar los granos de T-Mec para protección de los productores nacionales.

También se está solicitando que el precio de los granos básicos debe de ser determinado en torno a las condiciones productivas nacionales y no en torno a la Bolsa Mercantil de Chicago que responde a las condiciones productivas de los Estados Unidos de Norte América y a los mercados especulativos, donde México no tiene condiciones competitivas.

Además, se está demandando créditos baratos para impulsar la inversión y la producción, así como evitar la caída de la cartera vencida; la reducción de la tasa de interés, precios justos a los granos, entre otras propuestas que se están demandando para que la agricultura sea rentable en el país.

Las manifestaciones pacíficas se estarán desarrollando mañana este miércoles a las 10:00 horas en la Bodega la Herradura, ubicada en el kilómetro 201 de la carretera federal Victoria-Matamoros en el municipio de San Fernando; otro contingente de productores estará en la Brecha 102 de la SADER en el municipio de Rio Bravo.

Otro grupo de productores se reunirán Poblado los Villarreales en el municipio de Camargo; en el Campo Experimental del municipio de Rio Bravo y en la carretera federal Tampico-Mante en el municipio de Altamira.



