Productores retiran bloqueo en Victoria-Matamoros

A las 16:40 horas productores de sorgo del Valle de San Fernando levantaron el bloqueo carretero que mantuvieron desde las 11:30 horas de hoy 27 de octubre de 2025, para el transporte de carga en el kilómetro 201 de la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura de la Bodega La Herradura del ejido Francisco Villa del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

¿Qué ocurrió?

Este lunes por la mañana, los productores se unieron a la protesta nacional para exigir apoyos al campo y que se mejore el precio del sorgo. Durante varias horas, los productores mantuvieron cerrado el paso al transporte pesado y dejaron pasar a los vehículos particulares.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La protesta se realizó en un contexto de creciente descontento entre los agricultores, quienes demandan medidas más efectivas por parte del gobierno para apoyar al sector agrícola. La situación en el Valle de San Fernando refleja un problema más amplio que afecta a muchos productores en el país.

¿Cuáles son las consecuencias de la protesta?

El levantamiento del bloqueo permite reanudar el tráfico en la carretera, pero las demandas de los productores de sorgo continúan vigentes. La situación pone de manifiesto la necesidad de un diálogo más efectivo entre los agricultores y las autoridades para abordar las preocupaciones sobre los precios y el apoyo al campo.