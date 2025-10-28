Bloqueos seguirán

Productores de sorgo del Valle de San Fernando , paralizaron por espacio de cinco horas y 10 minutos el transporte de carga, bloqueando la carretera federal Victoria-Matamoros en el kilómetro 201 a la altura de la Bodega La Herradura del ejido Francisco Villa del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Una comisión de líderes de organizaciones campesinas de los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa y Sonora, adheridas al Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano, encabezada por Baltazar Valdez Armenti, sostuvieron una reunión con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Julio Berdegué Sacristán y la Secretaria de Gobernación Rosa Ícela Rodríguez Velázquez, para ventilar la problemática del campo mexicano.

Después de varias horas de diálogo en la mesa de trabajo entre los líderes del campo mexicano y los funcionarios federales, no hubo acuerdo claros, concretos y tangibles; se estableció que las manifestaciones –bloqueos carreteros, puentes internacionales, casetas de cobro y vías de ferrocarril-, se incrementaran en 22 estados de la república mexicana.

Los productores agrícolas pusieron sobre la mesa del diálogo frenar la importación de millones de toneladas de granos transgénicos de países extranjeros libres de aranceles que afectan le comercialización del grano que se produce en México.

Estas mismas acciones se desarrollaron en 22 estados de la República Mexicana.

Sacar del T-EMEC los granos básicos, para que los precios se definan en base a los costos del mercado nacional y no en el mercado internacional de la Bolsa de Chicago.

También se solicitó la creación del Banco Rural autónomo del Banco de México para ejercer recursos fiscales como palanca crediticia al desarrollo nacional; además de la revisión a la iniciativa de la ley de aguas nacionales para transitar a un mejor uso del agua evitando la criminalización y otorgar la seguridad del uso y su transmisión a terceros sin depreciar el valor de nuestras unidades de producción.

De las 11:30 a las 16:40 horas, productores de sorgo del Valle de San Fernando, bloquearon la carretera federal Victoria-Matamoros en el kilómetro 201, paralizando por completo el paso al transporte de carga; dejando pasar por los costados de la via de comunicación vehículos ligeros, ambulancias, patrullas y autobuses de pasajeros.

Algunos conductores del transporte de carga, evadieron el bloqueo carretero, tomando brechas y caminos rurales.

Estas mismas acciones se desarrollaron en 22 estados de la república mexicana, estrangularon carreteras federales, puentes internacionales, casetas de cobro y vías de ferrocarril; los productores de granos, de frutas y verduras, exigiendo al gobierno federal precios justos para los productos que se producen en el territorio mexicano.



