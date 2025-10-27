Productores bloquean carretera Victoria-Matamoros

Como parte de la protesta nacional, productores agrícolas de San Fernando realizan un bloqueo en la carretera federal Victoria-Matamoros en el kilómetro 201, frente a la Bodega La Herradura del ejido Francisco Villa. Los inconformes exigen precio justo al sorgo.

El bloqueo se realiza para el transporte de carga y están dando libre acceso a los automovilistas particulares.

Los productores han decidido llevar a cabo esta acción para visibilizar sus demandas y exigir atención por parte de las autoridades. Este bloqueo afecta el tránsito en una de las principales vías de comunicación de la región, lo que ha generado inconvenientes para los automovilistas.

¿Cuáles son las consecuencias?

El bloqueo en la carretera Victoria-Matamoros podría tener repercusiones en la economía local, afectando tanto a los productores como a los consumidores. La situación se mantiene en desarrollo y se espera que se tomen medidas para restablecer la normalidad en la zona.

En otras ciudades de Tamaulipas, como Río Bravo, los productores también realizaron una protesta, pero únicamente se quedó en concentración y no realizaron bloqueo carretero.