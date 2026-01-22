En proceso pago para productores agrícolas

Más de 60 expedientes de productores agrícolas que entregaron sus cosechas de trigo dentro del ciclo otoño-invierno 2024-2025, están en proceso de dictaminacion, para su posterior liquidación.

Encargados de las bodegas de almacenamiento de trigo en el municipio de Burgos, Tamaulipas, aseguraron que el apoyo complementario al precio de garantía de este cultivo, estará aterrizando en las próximas semanas.

Son poco más de 5 millones de pesos los que se distribuirán entre los beneficiarios que no habían recibido este apoyo por las cosechas levantadas en el ciclo agrícola arriba citado.

Los pequeños productores de trigo con una superficie menor a 8 hectáreas recibirán un apoyo de 2 mil 800 pesos por tonelada de este cultivo.

En tanto que los productores con una superficie mayor a 8.01 hectáreas cosechadas de trigo, recibirán un apoyo compensatorio al precio de garantía de 2 mil 250 pesos por tonelada; con un tope de hasta 140 toneladas.

Por otra parte, también se dio a conocer que recientemente se destrabo un recurso de apoyos de las cosechas levantadas en el ciclo agrícola otoño-invierno 2023-2024.



