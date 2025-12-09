Llevan productores exigencias a CDMX

Diez representantes de productores agrícolas de la zona norte, centro y sur de Tamaulipas, se integrarán a las mesas de trabajo que se instalarán el próximo miércoles 10 de este mes de diciembre en la Secretaria de Gobernación en la ciudad de México.

Encuentro entre funcionarios federales y líderes del campo mexicano discutirán en base a argumentos fundamentados precios justos para las toneladas de sorgo, maíz, frijol, trigo y oleaginosas al momento de comercializarse las cosechas, aseguró Guillermo Aguilar Flores. El presidente del Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, aseguró que en esta lucha también participarán representantes de 22 estados de la república mexicana de agrupaciones campesinas y los dirigentes del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano Baltazar Valdés Armentia y Eraclio Rodríguez.