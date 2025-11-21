Hueva de pescado llega al extranjero

La producción de hueva abre una nueva perspectiva de desarrollo económico para los pescadores de la Laguna Madre, ya que este producto se almacena y se lleva a la venta al mercado la Villa a la Ciudad de México y de ahí se exporta al mercado europeo, donde tiene una alta demanda, aseguró Efrain Sánchez Flores.

El socio de la cooperativa de producción pesquera Carbajal, señaló que la hueva de Lisa, llamada "Caviar Mexicano", es una parte que se extrae del cuerpo de la especie acuática del pez de escama conocido como Lisa, Liseta o Lebrancha.

¿Cuál es la demanda de la hueva de lisa en el mercado europeo?

Explicó que en países extranjeros a donde se envía la mayor parte de la producción de Lisa, se trata de un elemento en la cocina que se sirve en restaurants tipo gourmets y se convierte en un platillo que se vende a muy buen precio. Reveló que anteriormente, países de oriente, compraban toda la hueva que se producía en la Laguna Madre, a excelente precio también porque en algunas de las religiones, principalmente entre los musulmanes, el consumo de este producto tenía otra clase de implicaciones.

¿Qué impacto tiene la producción de hueva en la economía local?

Por lo que hace a esta región del vaso lacustre más grande de América Latina, la explotación de la hueva de Lisa está en sus inicios ya que el producto es todavía de dimensiones pequeñas y se espera que en las próximas semanas alcance la talla que le vendrá a dar su mayor valor comercial.