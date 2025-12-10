Llevan trámites a pueblos ejidos

La titular de la Procuraduría Agraria en Tamaulipas, Diana Itzel Rodríguez Zamarrón, aseguró que a través de jornadas comunitarias la dependencia federal, está acercando los diversos programas y trámites a las comunidades rurales de Tamaulipas.

Actividades que han permitido acercar una gran variedad de trámites y servicios en beneficio de miles de familias de ejidos y poblados rurales de los 43 municipios de la entidad; fortaleciendo la transparencia y el compromiso con las personas ejidatarias y comuneras con derechos agrarios, que día a día construyen la justicia social y la soberanía del territorio.

Acciones de la autoridad en comunidades rurales

Reveló que la dependencia vive un proceso de transformación profunda, consolidando la institución en el territorio cercana a la gente del campo, desde cada una de las residencias en situadas en las localidades de San Fernando, Victoria, Mante y Rio Bravo.

La funcionaria explicó que, desde la representación estatal en Tamaulipas, se está trabajado de manera decidida brindando atención directa, conciliación agraria, capacitación, además de fortalecimiento de los órganos de representación.

Agregó que en el primer año al frente de la dependencia federal en Tamaulipas, se brindaron 13 mil 808 asesorías, orientaciones y gestiones a sujetos agrarios, con un enfoque de cercanía y servicio público.

Además, se intervinieron 1 mil 576 conflictos agrarios, de los cuales 703 son a través de representación legal, 773 asesorías jurídicas y 100 convenios conciliatorios, privilegiando el diálogo, la mediación y los acuerdos comunitarios.

Impacto en la participación de mujeres en el campo

Se realizaron 94 talleres, jornadas o asambleas informativas, fortaleciendo los conocimientos en materia de derechos agrarios y organización social, capacitando a más de 1 mil sujetos agrarios.

También se impulsó la participación de las mujeres ejidatarias y comuneras en cargos de representación y procesos de sucesión. Con lo que se logró que más mujeres ocupen cargos.

Actualmente se cuenta con 1 mil 764 mujeres titulares: 132 mujeres presidentas del comisariado ejidal; 351 mujeres secretarias del comisariado ejidal; 334 mujeres tesorera del comisariado ejidal; 108 mujeres presidentas del consejo de vigilancia; 391 mujeres primer secretaria del consejo de vigilancia; 448 mujeres segunda secretaria del consejo de vigilancia y 3 mil 409 en cada una de las suplencias de comisariado ejidal y consejo de vigilancia.

Se les otorgo la representación legal a más de 85 mujeres, en distintas Jornadas de Justicia Itinerantes; también se realizaron Caravanas para Mujeres en Propiedad Social y Jornadas Agrarias en las que más de 512 realizaron el depósito de listas de sucesión, entre otras acciones en beneficio de las familias del área rural de Tamaulipas.