Primera helada de temporada invernal

Las bajas temperaturas que se registraron la madrugada de este lunes en comunidades rurales que se localizan al norte de la cabecera municipal de San Fernando, dejaron ligeras "escarchas de hielo".

Este fenómeno se pudo observar en las partes altas de los ejidos La Joya y Francisco Villa, así como para las comunidades que se localizan al oriente de la ciudad –rumbo a la zona Lagunaria de San Fernando-. Familias de estas comunidades rurales, postearon en sus cuentas de redes sociales fotografías de la "escarcha de hielo" que había en los vidrios de sus vehículos y carrocería.

Sobre tema la responsable del monitoreo climático de protección civil en esta localidad, Lilia Eugenia Salinas Escobedo, explicó que el sereno que cayó en la madrugada fue congelado al registrarse temperaturas de 3 grados centígrados con una sensación térmica de menos 2 grados centígrados en el área rural.

Agregó que el sistema frontal número 29, continuará dejando bajas temperaturas por la tarde-noche y mañanas muy frías, recomendando a los ciudadanos abrigarse bien para evitar que tengan complicaciones respiratorias.

MARCA EL TERMÓMETRO LOS CERO GRADOS CON SENSACIÓN TÉRMICA AUN MENOR EN LA REGIÓN

De acuerdo a los reportes dados a conocer a través de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, en ejidos como Cándido Aguilar el termómetro disminuyó hasta los cero grados centígrados, con sensación térmica aun menor, provocando que vehículos y parcelas amanecieron literalmente congelados. Otros más como algunas rancherías aledañas a Santa Apolonia, el poblado Anáhuac de Valle Hermoso también registraron temperaturas congelantes.

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

IMPLEMENTAN OPERATIVO CARRUSEL ANTE LAS BAJAS TEMPERATURAS EN NUEVO LAREDO

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas en situación de vulnerabilidad ante la llegada del frente frío, la Dirección de Protección Civil y Bomberos llevó a cabo durante el fin de semana el Operativo Carrusel, mediante recorridos preventivos en distintos puntos de la ciudad. El director de la dependencia, Humberto Fernández Diez de Pinos, informó que como resultado de estas acciones se trasladó al albergue municipal a seis personas que aceptaron resguardo, mientras que otras 14 personas fueron atendidas en el lugar, quienes decidieron no ingresar al refugio. A estas últimas se les proporcionó abrigo, cobijo, alimentos y bebidas calientes, con el propósito de prevenir riesgos a su salud, principalmente casos de hipotermia.

LA BUENA

Por fortuna como en la mayoría de las miles de parcelas que conforman el distrito 025 se encuentran con la siembra de cultivo de sorgo del ciclo agrícola Otoño-Invierno 2025-2026 no se reportaron daños.

LA MALA

Para el próximo fin de semana, estará entrando en esta región el frente frío número 30; fenómeno que también están siendo empujado por una masa ártica, pronosticándose temperaturas mínimas de 5 y 7 grados centígrados.

6 PERSONAS

en situación de vulnerabilidad, fueron trasladadas al Albergue Municipal de Nuevo Laredo para resguardarlas del frío; 14 personas fueron atendidas en el lugar.



