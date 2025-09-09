Rinde Verónica Aguirre 1er informe de gobierno

La alcaldesa Verónica Aguirre rindió su primer informe de gobierno municipal, cumpliendo con el compromiso de transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía sanfernandense.

Ante cientos de Sanfernandenses, la alcaldesa Verónica Aguirre rindió su primer informe de gobierno acompañada por la representante del gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal, la Arq. Karina Lizeth Saldívar Lartigue; el Lic. Leonel Tavares Flores, en representación de la senadora por Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruiz; las diputadas locales Silvia Chávez Garay y Marina Ramírez Andrade; el MVZ. Sergio Antonio Balboa Castro, director de Operaciones de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Lic. Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; el Prof. Arnulfo Rodríguez Treviño; el Lic. Oliver Rodríguez Lara, miembro del Comité Ejecutivo Seccional; el Ing. Erik Alberto Rivera Rosas, presidente del Sistema DIF San Fernando; así como alcaldes, ex presidentes municipales, comisariados, delegados, medios de comunicación, miembros de su familia y ciudadanía en general.

La presidenta municipal destacó que hace un año recibió un municipio con desigualdad, pobreza, servicios públicos deficientes y una deuda histórica, pero también con una economía diversificada y una sociedad trabajadora que fortalece a San Fernando.

Aguirre subrayó que el rumbo de su administración está guiado por los seis ejes del Plan Municipal de Desarrollo: Gobierno honesto y eficiente; Bienestar social para todos; Desarrollo económico y potencial turístico; Desarrollo agropecuario sostenible; Infraestructura y servicios municipales; Seguridad ciudadana y prevención del delito.

En su mensaje, resaltó logros estratégicos como: La construcción de la primera etapa del nuevo hospital de San Fernando, con inversión de 180 millones de pesos por parte de PEMEX-IHSA en coordinación con los tres niveles de gobierno; Proyectos hidráulicos para mejorar el suministro de agua potable; La instalación de más luminarias en ejidos, colonias y campos pesqueros, cumpliendo el compromiso de iluminar al municipio.

Asimismo, anunció próximas giras de trabajo junto a su gabinete para atender de manera directa las necesidades de la población y acercar programas y servicios.