Trabaja municipio en carretera a la laguna

Con el firme compromiso de proteger a las familias sanfernandenses y mantener vialidades seguras durante esta temporada de lluvias, el Gobierno Municipal, a través del departamento de Obras Públicas, llevó a cabo acciones de desagüe y limpieza sobre la calle Santander Jiménez, en la colonia Tamaulipas, que conecta con la carretera a la laguna.

Por segunda ocasión, se realizaron trabajos de retiro de maleza y basura acumulada en los drenajes naturales, permitiendo un mejor flujo del agua pluvial y evitando posibles inundaciones y encharcamientos que afectaban a las colonias Valentina, Villa del Mar, Jardín y Tamaulipas.

Estas labores también contribuyen a prevenir accidentes viales sobre la carretera a la laguna, una vía de constante circulación vehicular, reduciendo riesgos para automovilistas y peatones.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir implementando acciones preventivas que salvaguarden la seguridad y bienestar de la ciudadanía, especialmente ante las condiciones climáticas registradas en la región.