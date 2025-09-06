Quema de basura provoca incendios

El Subdirector del Centro Regional de Emergencias de Protección Civil Estatal sede San Fernando, Edgar Arnoldo Castillo, informó que la quema irresponsable de basuras en predios baldíos y enmontados ha ocasionado un repunte en los reportes de incendios.

Reveló que este tipo de incidentes ha ocasionado que el fuego se expanda rápidamente a consecuencia de los fuertes vientos del sur, sureste y norte que azotan la región.

Agregó que en ocasiones los incendios han ocasionado que el fuego llegue hasta las cercas de terrenos habitados, poniendo en riesgo a los moradores de las viviendas.

Señaló que la oportuna intervención de los elementos del Centro Regional de Emergencias de Protección Civil, así como del cuerpo heroico de bomberos de San Fernando, ha permitido controlar los incendios evitando que estos lleguen a las casas habitación.