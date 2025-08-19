Exhorta municipio a limpiar terrenos

Con el objetivo de preservar la buena imagen urbana y, sobre todo, garantizar la seguridad de las familias, el Gobierno Municipal de San Fernando que encabeza la presidenta municipal Verónica Aguirre; exhorta a los propietarios de terrenos baldíos a mantenerlos limpios y libres de maleza.

El director del Departamento de Tenencia de la Tierra, Ing. Juan Manuel Jiménez, informó que esta medida busca prevenir la proliferación de fauna nociva y animales ponzoñosos, los cuales representan un riesgo para la población.

"Se han recibido quejas ciudadanas por la presencia de víboras de cascabel en colonias cercanas a la cabecera municipal, lo que pone en peligro a los habitantes, principalmente a los menores que, por curiosidad, pudieran intentar tocarlas", señaló el funcionario.

Jiménez recordó que dentro del reglamento establecido para quienes adquieren un terreno, está la obligación de mantenerlo en condiciones adecuadas. Por ello, reiteró el llamado a los ciudadanos para que realicen labores de limpieza periódica y eviten sanciones, pero, sobre todo, contribuyan a un entorno más seguro y saludable para todos.