Premia la alcaldesa a los finalistas de Liga Fútbol 7

La presidenta municipal Verónica Aguirre encabezó la ceremonia de premiación del Torneo de Copa de la Liga Municipal de Fútbol 7, que llevó su nombre, donde se reconoció al equipo Gorilas GYM como campeón del torneo y al Deportivo Feli como subcampeón.

El evento contó con la presencia del presidente del Sistema DIF Municipal, Ing. Erik Alberto Rivera Rosas; la directora de Deporte, María Feli Alvarado Castillo, primer síndico Lic. Rolando Cavazos de la Portilla, así como funcionarios municipales que se sumaron al evento.

El torneo reunió a nueve equipos locales que demostraron su talento y compromiso en la cancha, siendo Gorilas GYM el conjunto más destacado y que logró alzarse con el título tras una competencia reñida y llena de emoción.

Durante su mensaje, la presidenta Aguirre reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal con el impulso al deporte: