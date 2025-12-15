Otorgan descuento en predial a ejidos

Por instrucciones y con el respaldo de la alcaldesa de San Fernando, Verónica Adriana Aguirre Los Santos, el Gobierno Municipal, lleva a cabo por segundo año consecutivo el programa de pago del Impuesto Predial y actualización del manifiesto, mediante el cual se otorga 100% de descuento en recargos, como una medida de apoyo directo a las familias del campo y a la ciudadanía en general.

Esta estrategia tiene como finalidad acercar los servicios municipales a las comunidades rurales, evitando que las y los contribuyentes tengan que trasladarse hasta la cabecera municipal, lo que representa un ahorro de tiempo y recursos, especialmente para las familias de las comunidades.

Como parte de estas acciones, se instalarán módulos de atención itinerantes en ejidos y colonias agrícolas, en las siguientes fechas y horarios: lunes 15 de diciembre en la delegación Colonia Agrícola González Villarreal, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

El martes 16 de diciembre: Cafetería Denny del Ejido Francisco Villa, de 9:00 a.m. a 2:00 PM; miércoles 17 de diciembre: Casa de la señora Sandra Luz Arellano Herrera, en el Ejido San Germán, de 9:00 a.m. a 2:00 PM.

Asimismo, se informó que este beneficio continuará vigente en la ciudad de San Fernando, hasta el 31 de diciembre, para que las y los contribuyentes puedan acudir a las oficinas municipales y regularizar su situación fiscal.

La alcaldesa Verónica Adriana Aguirre Los Santos reiteró el llamado a la población a aprovechar este incentivo, destacando que su administración trabaja con un enfoque de gobierno cercano, sensible a las necesidades del pueblo y comprometido con el bienestar y desarrollo del municipio.



