Productores y la SADER reanudan mesas de trabajo

Este jueves 15 de enero, representantes de productores agrícolas del país, reanudarán las mesas de trabajo con funcionarios de la SADER, Hacienda y Economía.

Lo anterior con la intensión de establecer precios de garantía justos para los granos de sorgo, maíz, frijol, trigo y otros granos que se producen en el territorio mexicano, aseguró Guillermo Aguilar Flores.

¿Qué temas se abordarán en las mesas de trabajo?

El presidente del Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, aseguró que en este encuentro se busca establecer un esquema agroalimentario que permita que la agricultura sea rentable para la gente del campo que hace producir la tierra.

Señaló que en las mesas de trabajo que se desarrollarán a partir de este jueves, participarán 10 productores de Tamaulipas que conocen a la perfección la problemática del campo.

Encuentro donde también participarán los líderes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano Baltazar Valdez Armentia y Heraclio Rodríguez, así como representantes de la Asociación Nacional del Transporte –ANTAC- y del Movimiento Agrícola del Campo –MAC-.

Acciones de productores agrícolas en busca de precios justos

En las mesas de trabajo, también se ventilará el tema del T-MEC, donde se buscará sacar de este tratado la comercialización de los granos en el mercado internacional.

Además de frenar el ingreso de millones de toneladas de granos –sorgo, maíz, frijol, trigo, entre otros granos-, del extranjero libres de aranceles, ya que esta situación afecta directamente la comercialización de la producción de granos nacional.