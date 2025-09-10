Bloquean acceso a pozo petrolero

Un grupo de ejidatario y avecinados de la comunidad rural de Laguna de San Juan, bloquearon este martes el acceso principal a la Macropera 184, perteneciente al complejo petrolero "Los Nejos", área donde se localizan poco más de 20 pozos en producción.

En este lugar se extrae gas natural, así como otros derivados del petróleo; zona en la que se registró la mañana de hoy una fuga, ingresando un grupo de técnicos acompañados con elementos de la SEDENA.

Tras reparar la fuga, los elementos del ejército mexicano cruzaron la línea del bloqueo, pero los trabajadores de IHSA se quedaron retenidos, impidiéndoles el paso los ejidatarios y avecinados.

Los inconformes exigen a la empresa Iberoamericana de Hidrocarburos S.A. de C.V. –IHSA-, cumpla con los contratos formalizados con la comunidad, además de liquidar lo correspondiente a los daños ocasionados a las viviendas.

Los ejidatarios y avecinados, mantendrán el bloqueo a la Macropera 184, hasta que los directivos de IHSA, cumplan con la reparación de los daños a sus viviendas ocasionadas por la perforación de pozos petroleros.

Además de cumplir con todos los contratos de obra y económicos contraídos con los ejidatarios y avecinados, compromisos que fueron formalizados mediante una asamblea ejidal.



