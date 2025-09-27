Previenen violencia con capacitaciones

El Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Verónica Aguirre, a través de la Secretaría de Bienestar Municipal y la Dirección de Atención a la Mujer, participó con una ponencia en la "Jornada de Formación y Reflexión sobre la Gravedad del Abuso Sexual y Maltrato en las Adolescencias", realizada en el marco de la Feria de Servicios e Información del Cetis 129.

La actividad contó con la entusiasta participación de alumnos de tercer semestre de las distintas carreras y especialidades. Durante la ponencia "Violencia contra la Mujer", las representantes municipales, Lic. Yadhira Rodríguez Raya y C.P. Blanca Estela Treviño García, compartieron información relevante sobre la prevención, atención y erradicación de la violencia hacia la mujer, además de fomentar la reflexión en torno al respeto y cuidado de los derechos humanos.