Preparan redes y lanchas para la pesca de lisa en San Fernando

Pescadores ribereños realizan la reparación de artes de pesca autorizadas, así como de sus embarcaciones menores, para reanudar la captura del pez de escama conocida como Lisa, Liseta y Lebrancha.

El próximo lunes 10 de este mes de noviembre concluye la veda de estas especies de escamas que las diferencia únicamente su tamaño, ya que los tres peces son iguales.

Efraín Sánchez Flores, socio de la cooperativa de producción pesquera Carvajal, aseguró que estas especies acuáticas de escama se reproducen en grandes cantidades en el litoral de la Laguna Madre. Reveló que anteriormente la veda solo se realizaba durante los meses de febrero y diciembre de cada año, pero en el 2015 a la fecha se añadió una etapa más que inicia el 1 de septiembre para concluir el 10 de noviembre.

¿Qué ocurre con la captura de estas especies?

Estas especies de escama se capturan en volúmenes regulares en las aguas de la Laguna Madre durante ocho meses de cada año, ya que el resto se encuentran en periodos de veda que tienen como objetivo asegurar su reproducción y crecimiento. De estas especies de escama se aprovecha la molleja, el filete que regularmente se utiliza para la elaboración de "ceviche", pero también se extrae la hueva, caviar que se cotiza hasta en 200 pesos el kilogramo.