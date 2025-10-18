Conapesca vigila se respete veda de Lisa

Ante la proximidad de concluir la veda de Lisa en la zona Lagunaria, se intensificaron las actividades de inspección y vigilancia por parte del personal de la Comisión Nacional de Pesca.

Lo anterior con el propósito de evitar que los pescadores ribereños y libres respeten la veda de esta especie acuática de escama, que concluirá el próximo 10 de noviembre, aseguró Efrain Sánchez Flores.

El socio de la cooperativa de producción pesquera Carvajal señaló que pescadores de las diversas organizaciones pesqueras que operan en la zona lagunaria de San Fernando participan con la CONAPESCA en las acciones de inspección y vigilancia.

Con esta medida se busca que este pescado de escama se reproduzca en el litoral de la Laguna Madre; aprovechándose su carne, mollejas y hueva, esta última alcanza un valor de hasta 200 pesos el kilogramo.