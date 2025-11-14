Repunta la captura de jaiba en la Laguna

Entre 150 y 200 kilogramos de jaiba están siendo capturados por embarcación menor los pescadores que se dedican a la captura de esta especie acuática en algunos puntos de pesca de la zona lagunaria de San Fernando.

¿Cuál es la situación de la captura de jaiba?

La mejor captura de esta especie se está registrando en los bayucos 'El Perro', ubicados al oriente del poblado pesquero Punta de Piedra, casi enfrente del ejido Florida de Sur del municipio de San Fernando. Pescadores de las diversas sociedades cooperativas de los poblados pesqueros de Punta de Alambre y Las Carboneras señalaron que frente a sus comunidades están capturando buenos volúmenes de jaiba.

Para la captura de esta especie, los pescadores lanzan las 'jaulas' con sus respectivas carnadas en los canales de navegación y bayucos, las cuales son revisadas cada cierto tiempo. Los pescadores que se dedican a la captura de jaiba están levantando entre 4 y 6 taras de este producto acuático, siendo cada tara de 40 kilos de jaiba.

¿Qué impacto tiene la captura de jaiba en otras especies?