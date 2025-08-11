Pesca a la baja

Las altas temperaturas probaron una baja producción de especies del mar en el litoral de la laguna madre, obligando a los pescadores a realizar sus actividades en las aguas del Golfo de México.

Lo anterior ocasiono un incremento considerable en los gastos para la captura especies acuáticas, aventurándose en la actividad, ya que a veces hay días buenos y malos, afirmó Edgar Rivera Zamora.

El pescador del poblado pesquero Carvajal, reveló que las actividades de pesca en altamar no siempre son buenas, ya que hay días que con las capturas que realizan no les alcanza para cubrir los gastos que realizan, sobre todo en combustible.

Los pescadores que realizan la captura de tiburón o de escama en arrecifes en las aguas del Golfo, tienen que adentrarse hasta 45 kilómetros de la costa de Tamaulipas.

Los pescadores de altamar invierten en un día de trabajo alrededor de 7 mil pesos en gasolina, aceite y víveres; cuando la pesca es buena, sacan la inversión y les queda una cantidad similar de ganancia.

Pero son pocas las veces que hay una buena ganancia, ya que son más los días malos que los buenos, aseguró Rivera Zamora.

En los últimos meses se ha escaseado la captura de tiburón, escualos que regularmente rondan los arrecifes para alimentarse, pero en los últimos meses su presencia ha sido muy escasa.

En una jornada de trabajo pescadores en una embarcación pueden capturar uno o dos tiburones de 100 a 200 kilos; la aleta de esta especie es la mejor pagada, ya que el cuerpo tiene un precio de 17 a 20 pesos el kilogramo.

La aleta de tiburón se cotiza en 300 y 350 pesos y un tiburón de más de 150 kilogramos puede dar entre 5 y 6 kilos de aleta; predominando en las costas de San Fernando el tiburón Toro y Blanco.