Inicia periodo de captura de lisa y liseta en Laguna Madre

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y el Instituto Mexicano de Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), informó que a partir de las 00:00 horas de este 11 de noviembre comenzó oficialmente el periodo de captura de lisa y liseta (Mugil cephalus y Mugil curema) en la Laguna Madre, ubicada en el estado de Tamaulipas.

¿Qué implica el periodo de captura?

De acuerdo con el aviso oficial, la temporada se extenderá hasta las 24:00 horas del 30 de noviembre de 2025, permitiendo a los pescadores realizar sus actividades dentro del marco legal y bajo las regulaciones establecidas para garantizar la sostenibilidad del recurso pesquero.

¿Cuál es la importancia de la Laguna Madre?

La Laguna Madre es uno de los cuerpos de agua más importantes del país para la producción pesquera, especialmente en especies como la lisa y la liseta, de alto valor económico y social para las comunidades ribereñas de la región.

Las autoridades exhortaron a los pescadores a respetar las fechas establecidas y a mantener prácticas responsables que contribuyan a la conservación de los ecosistemas acuáticos y al aprovechamiento sustentable de los recursos marinos.